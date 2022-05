Samsung, katlanabilir telefon pazarında liderlik koltuğunda oturuyor. Galaxy Z Fold ve Z Flip modelleriyle boy gösteren şirket, yakın zamanda yeni ürünleriyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak, uzunca bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Galaxy Z Fold 4'ün teknik özellikleri belli oldu.

Galaxy Z Fold 4 teknik özellikleri

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar, yaklaşan Galaxy Z Fold 4 modelinin özelliklerini paylaştı. Buna göre cihaz, 7.6 inç QXGA+ çözünürlüklü 120 Hz AMOLED birincil ekranla gelecek. Aynı zamanda 6.2 inç HD+ çözünürlüklü 120 Hz AMOLED ikincil, yani dış panele sahip olacak.

Samsung Galaxy Z Fold4 – Inner: 7.6" QXGA+ AMOLED, 120Hz – Outer: 6.2" HD+ AMOLED, 120Hz – Snapdragon 8+ Gen 1 SoC – 12/16GB RAM – 256/512GB storage – Rear Cam: 50MP + 12MP (UW) + 12MP (3x) – Inner Cam: 16MP (UD) – Outer Cam: 10MP – Android 12, OneUI – 4,400mAh battery, 25W — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 30, 2022

Cihazda pazardaki en güçlü mobil işlemcilerden Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 karşımıza çıkıyor. Yonga seti; selefine göre yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU performansı vadediyor. Ayrıca güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına ise yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan işlemci 4 nm mimariye sahip.

Z Fold 4; içeride 16 Megapiksel (ekran altı) ve dışarıda ise 10 Megapiksel selfie kamerasıyla gelecek. Öte yandan 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 3x optik zoom yapabilen 12 Megapiksellik telefoto sensörüne sahip olacak.

Katlanabilir telefonda 25W şarj desteğine sahip 4.400 mAh'lik bulunuyor. Ayrıca 12 GB/16 GB RAM ve 256 GB/512 GB konfigürasyonlarıyla satışa çıkacak. Son olarak IPX8 sertifikası ve S Pen desteği gibi özellikleri de kullanıcılara sunacak.

Galaxy Z Fold 4'ün tanıtım tarihi henüz belli değil. Ancak iddialara göre bu yılın üçüncü çeyreğinde vitrine çıkacak.

