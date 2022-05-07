Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'ün işlemcisi sızdırıldı! - Son Dakika
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Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'ün işlemcisi sızdırıldı!

07.05.2022 20:26
Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'ün işlemcisi sızdırıldı!

Ice Universe, önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 modellerinin işlemcisini paylaştı.

Canalys'e göre yüzde 24'lük pazar payıyla dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, katlanabilir telefon çalışmalarına devam ediyor. Şirket, yakında Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 modellerini vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Daha önce pil kapasiteleri ortaya çıkan cihazların şimdi de işlemcileri sızdırıldı.

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Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4 hangi işlemciden güç alacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'ün işlemcisini paylaştı. Sızıntıya göre, katlanabilir telefonlar Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus yonga setinden güç alacak.

Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'ün işlemcisi sızdırıldı!

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, daha önceki iddialara bakarsak TSMC'nin 4nm yongasıyla gelebilir. Öte yandan selefine göre yüzde 10 daha hızlı ve verimli olacak. Bu da katlanabilir telefonların performans açısından kullanıcıları üzmeyeceği anlamına geliyor.

Burada önemli bir detay olduğunu da belirtelim. Zira işlemcinin ilk etapta mayıs sonu olarak belirlenen çıkış tarihi, Çin'de Covid-19 vakalarının artması nedeniyle birçok fabrikanın kapanmasının ardından yılın ikinci yarısına ertelendi. Bunun katlanabilir telefonların çıkış tarihlerini etkileyip etkilemeyeceği ise henüz belli değil.

Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'ün işlemcisi sızdırıldı!

İki cihazın da batarya konusunda seleflerine benzerlik göstermesi muhtemel. Son ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Z Fold 4, 4.400 mAh ve Flip 4 ise 3.303 mAh kapasiteli pillerden beslenecekler. Ancak güç alacakları işlemcilerin verimliliği de pil ömründe belirleyici unsur olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir telefonlar, kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Qualcomm, Samsung, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'ün işlemcisi sızdırıldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galaxy Z Fold 4 ve Flip 4'ün işlemcisi sızdırıldı! - Son Dakika
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