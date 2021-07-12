Üye Girişi
Galaxy Z Fold2, yeni akıllı telefon deneyimlerinin kapılarını aralıyor - Son Dakika

Galaxy Z Fold2, yeni akıllı telefon deneyimlerinin kapılarını aralıyor

12.07.2021 12:29
Galaxy Z Fold2, yeni akıllı telefon deneyimlerinin kapılarını aralıyor, System.String[]

Samsung'un en son teknolojiye sahip Galaxy Z Fold2 katlanabilir akıllı telefonu, önceki katlanabilir cihazlara göre daha gelişmiş form faktörüyle yepyeni bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Samsung'un en son teknolojiye sahip Galaxy Z Fold2 katlanabilir akıllı telefonu, önceki katlanabilir cihazlara göre daha gelişmiş form faktörüyle yepyeni bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy Z Fold2'nin sunduğu katlanabilir cihaz deneyiminin tek sebebi form faktörü değil. Galaxy Z Fold2, kazandığı bir dizi yeni işlevsellik ve daha kapsamlı Esnek Mod sayesinde benzersiz kamera deneyimini mümkün kılıyor. Şubat ayında çıkan One UI 3.1 güncellemesinden sonra eklenen bu yeni özelliklerin birleşimi, her zamankinden daha iyi bir katlanabilir cihaz deneyimini ortaya koyuyor.

Galaxy Z Fold2, Esnek Mod ve diğer birçok kamera özelliği ile kullanıcıların daha yaratıcı sonuçlar almalarına olanak veren yenilikçi yollar sunuyor. Görüntü Yakalama Modu, ekranın iki ayrı bölümünde hem kamera ön izlemesini hem de en son çekilen fotoğrafların görüntülenmesini sağlayan Esnek Mod'a sahip olmanın avantajlarından faydalanıyor. Böylece kullanıcılar Esnek Mod'da, Görüntü Yakalama Modu'nu kullanarak fotoğraf çektiği zaman, içeriği gerçek zamanlı olarak yakalayabiliyor ve görüntüleyebiliyor.

Esnek Mod'da ayrıca, üst bölümde video verisiyle birlikte bir YouTube videosu izlenirken alt bölümde diğer tavsiyeler de görüntülenebiliyor. Bu sayede görüntüleme deneyimi optimum düzeyde sağlanmış oluyor. One UI 3.1 güncellemesi ile kullanıcılar Esnek Mod'da daha da esnek çekim deneyimi yaşarken kendileri için kolaylık olması için kamera denetimlerinin konumlarını özelleştirebiliyor ve Esnek Mod'un kamera ön izleme penceresi üzerinde son derece kullanışlı Sil ve Paylaş butonlarını kullanabiliyor.

-Form faktörüne uyum sağlayan kamera özellikleri

Galaxy Z Fold2, yeni inovasyonlar ve özellikler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Samsung'un bir önceki katlanabilir modeli Galaxy Z Flip'in en sevilen özelliklerini de taşıyor. Örneğin, Çift Ön İzleme özelliğiyle hem fotoğrafı çeken hem de fotoğrafı çekilenin görüntüleri çekim esnasında görülebiliyor. 6,2 inç kapak ekranı, ön izleme ekranı olarak işlev görürken fotoğrafı çekilen kişi çekim esnasında kendisini gerçek zamanlı olarak görerek poz verebiliyor.

Kullanıcı otomatik çekim yapmak istediğinde ise avuç içini kameraya göstererek kolaylıkla selfie çekebiliyor. Önceki Galaxy katlanabilir cihazlarla ilgili kullanıcıların gönderdiği geri bildirimler üzerinden geliştirilen Arka Kamera selfie özelliği sayesinde de kullanıcılar yüksek çözünürlüklü selfie'ler çekebiliyor ve daha etkileyici bir kamera deneyimi için çektikleri fotoğrafları anında görüntüleyebiliyor.

Galaxy Z Fold2 geliştirilmiş Gece Modu'na ek olarak, özellikle düşük ışıkta daha iyi sonuçlar veren Parlak Gece sensörü özelliğine sahip. Kullanıcılar artık gecenin geç saatlerinde dahi kamera modunu değiştirmeden son derece net fotoğraflar elde edebiliyor. Samsung, Galaxy Z Fold2'nin Esnek Modu'nun ve daha geniş Kapak Ekranı'nın kullanıcıların özellikle video, medya ve görüntülü sohbet deneyimlerini daha da iyileştirmesini sağlamaya yoğunlaşıyor. Kullanıcılar, hareket halindeyken Galaxy Z Fold2'yi avuçlarında tutarak cihazı açık konuma getirmelerine gerek kalmadan 6,2 inç Kapak Ekranı üzerinde içeriklerin keyfini çıkarabiliyor. Cihazı biraz daha açarak Kapak Ekranı'ndan Ana Ekrana geçiş yapabiliyor.

-Kullanıcılar, kendi kendilerinin kameramanı olabiliyor

Galaxy Z Fold2'nin yepyeni kamera özelliklerinden bir diğeri de Otomatik Kadrajlama. Ön Geniş ve Arka Ultra geniş kameralarda bulunan ve yaklaşık 1,5 ila 2,5 metrelik izlenebilir mesafeye sahip Otomatik Kadrajlama özelliği, makine öğrenmesinden faydalanarak kadraj içerisindeki kişinin vücudunu ve yüzünü izleyebiliyor ve kameranın odağını buna göre ayarlayabiliyor. Otomatik Kadrajlama özelliği ile cihazın hareket ettirilmesine gerek kalmaksızın yakınlaştırma/uzaklaştırma yapılıyor veya cihazın hareket ettirilmeden görüntüleme açısı otomatik bir biçimde ayarlanabiliyor.

Otomatik Kadrajlama, görüş alanı içinde bulunan en çok 2 kişinin hareketlerini takip edebiliyor. 3 veya daha fazla kişi algıladığında ise otomatik olarak uzaklaştırma yaparak kişileri kareye sığdırıyor. Kullanıcı ister dans ediyor, ister arkadaşlarıyla birlikte blog içeriği hazırlıyor, ister bir yemek tarifi kaydediyor olsun, Otomatik Kadrajlama özelliği sayesinde manuel yakınlaştırma gerekmeden her şey otomatik olarak kadraj içinde tutulabiliyor.

One UI 3.1 güncellemesiyle birlikte ayrıca kullanıcıların Pro Video modunda sesleri daha profesyonel bir biçimde kaydedebilmesi için, sesi hem telefonları hem de bağlı Galaxy Buds Pro ile aynı anda kaydetmelerini sağlayan Çoklu Mikrofon Kaydı özelliği de kullanılabiliyor.

Samsung, Youtube, selfie, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Galaxy Z Fold2, yeni akıllı telefon deneyimlerinin kapılarını aralıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldığını açıkladı: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı 16:12 Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldığını açıkladı: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi 15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi 5 yıldızlı termal otel bir kez daha icradan satışa çıktı 15:15 5 yıldızlı termal otel bir kez daha icradan satışa çıktı
Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı 14:47 Bayram öncesi otel rezervasyonlarında patlama yaşandı! Turizmciler uyardı Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor 14:21 Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş 14:00 Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş
İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler 13:41 İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş 13:37 Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş

Son Dakika Haberleri
16:14 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
16:04 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
15:36 Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı
15:31 Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı
15:03 4 Büyükler buluşuyor! Başkanlar sorunları canlı yayında tartışacak
14:54 Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu
14:02 Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor
13:45 İngilizler yine olay çıkardı! Bu kez 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler
13:41 İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler
CHP, CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım         
16:15
Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı         
16:05
Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı         
15:36
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
İsrail zulmü bitmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli genç, canlı yayın açarak yardım istedi: Allah aşkına, ben buradayım İsrail zulmü bitmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli genç, canlı yayın açarak yardım istedi: Allah aşkına, ben buradayım         
14:35
Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor         
14:03
Şevval Sam ve Olgun Şimşek, vefat eden Hasan Saltık için düet yaptı Şevval Sam ve Olgun Şimşek, vefat eden Hasan Saltık için düet yaptı         
13:43
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim         
13:34
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar         
13:22
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Yüreklerin ağza geldiği an! Kaçan boğa, sahibini altına alıp ezdi Yüreklerin ağza geldiği an! Kaçan boğa, sahibini altına alıp ezdi         
12:36
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı         
11:16
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 16:22:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galaxy Z Fold2, yeni akıllı telefon deneyimlerinin kapılarını aralıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement