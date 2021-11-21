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Galeri Apollon'un ilk sergisi "Temaşa" sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Galeri Apollon'un ilk sergisi "Temaşa" sanatseverlerle buluştu

21.11.2021 11:16
Galeri Apollon'un ilk sergisi "Temaşa" sanatseverlerle buluştu

Türk asıllı Belçikalı ressam Karl Talip Kara tarafından kurulan Galeri Apollon ilk sergisi "Temaşa" ile sanatseverin karşısına çıktı.

Türk asıllı Belçikalı ressam Karl Talip Kara tarafından kurulan Galeri Apollon ilk sergisi "Temaşa" ile sanatseverin karşısına çıktı.

Kültür ve sanat dünyasından birçok ismin açılışına katıldığı sergide, geleneksel ve çağdaş eserler izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Serginin küratörlüğünü, aynı zamanda galerinin sanat danışmanlığını üstlenen Nurdan Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, galerinin ağustos ayında kurulduğunu hatırlatarak, "Farklı disiplinlerden hem geleneksel hem çağdaş sanatçıların bir arada, birbirlerinin sanatsal üretim süreçlerini besleyebilecekleri, ilişkiler kurabilecekleri bir alan yaratmak istedik." dedi.

Yıldırım, serginin ismi Temaşa'nın Farsça kökenli bir kelime olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Beğenerek, hoşlanarak izlemek gibi bir anlama geliyor. Fakat aynı zamanda bakılan ve görülen şeyler ilişki kurmak anlamında. Bu bizde John Berger'in bakmak ve görmek üzerine söylediklerini hatırlattı aynı zamanda. Bir sanat nesnesine bakmakla o sanat nesnesini anlattığı derdi görmek arasında çok fark var. Çünkü hepimizin kendi imge dünyası, imge hafızası var. Bir sanat nesnesine bakarken de bir imge hafızasından beslenerek o sanat nesnesini izliyoruz. Sergide de sergilenen işlerle temaşa ederken birbirimizle de ilişki kuralım istiyoruz."

Farklı disiplinlerden 38 sanatçının sergide yer aldığını aktaran Yıldırım, "Ziyaretçilerimiz sanatçılarla sohbet etsinler, konuşsunlar. Onlar ne düşünerek bu işleri yaptılar. Biz bu işlerde ne görüyoruz. Onları tartışalım. Çünkü biz bu galeriyi kurarken tam da bunu istiyorduk." diye konuştu.

"Aralık ayında 90 sanatçıya çıkacağız"

Galeri kurucusu, ressam Karl Talip Kara ise Belçika'da dünyaya geldiğini, fakat kökenlerinin Türk olduğunu belirterek, "Yaşım 43. Çocukluğumdan itibaren hayalim hep Türkiye'de yaşamaktı. Resim yaptığımdan da dolayı, mesleğimle beraber sevdiğim, gönül bağı olduğum ülkede yaşamak istedim." ifadelerini kullandı.

Sanatın ve özellikle resmin kültürlerarası en iyi iletişim yolu olduğunun altını çizen Kara, "Temaşa" sergisinin kendi hedefleri doğrultusunda bir başlangıç noktası olduğunu söyledi.

Kara, sergide geleneksel ve çağdaş sanatçıların yana yana olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda sanatçı sayımız olarak 40'a yaklaştık. Aralık ayında 90 sanatçıya çıkacağız. Ocak ayından itibaren bizden devam eden arkadaşlarımızla uluslararası camiaya çıkacağız. Bu galeri olarak da olacak, internet alanında da olacak. Burada amacımız sanatçılarımızla beraber Türkiye'de Türk sanatını süper levele getirmek. Tamam Osmanlı sanatımız var, Selçuklu sanatımız var. Ama dünya 'bugün de Türk sanatçıları var' diye konuşsun. Birbirimize güç katmamız benim ayaklarımı yerden kesiyor. İyi ki varsınız."

Katı, tezhip, minyatür, heykel, resim, çini gibi eserlerin sergilendiği sergi, 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Türkiye, Aralık, Ressam, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Galeri Apollon'un ilk sergisi 'Temaşa' sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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