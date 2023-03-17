GALERİA SİTESİ İLE İLGİLİ İFADE VEREN MÜTEAHHİT YUMUŞAK ZEMİNE DENK GELDİM, VAZGEÇTİM - Son Dakika
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GALERİA SİTESİ İLE İLGİLİ İFADE VEREN MÜTEAHHİT YUMUŞAK ZEMİNE DENK GELDİM, VAZGEÇTİM

17.03.2023 18:06

DİYARBAKIR'da depremde 1 bloku yıkılan, 89 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı Galeria Sitesi ile ilgili müteahhit M.C., soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi.

DİYARBAKIR'da depremde 1 bloku yıkılan, 89 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı Galeria Sitesi ile ilgili müteahhit M.C., soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi. M.C. ifadesinde, '1994 yılında arsa sahipleri ile kat karşılığında bir anlaşma yaptık ama yapımdan vazgeçtim. Ancak o dönemde resmi işlemler şu anki sisteme göre belirli bir disiplinde yürütülmediği için onaydan önce hafriyat işlemi yapılmış olabilir. Hafriyat işlemine başladık, hatırladığım kadarıyla 6 dönüm kadar alan üzerinde kazma işlemi yaptım. Bütünü içerecek şekilde kazma işlemini yaptım. Yumuşak zemine denk geldim yumuşak zemin de inşaat yapmak için uygun değildir' dedi.

Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Geride kalan 3 blokta kontrollü olarak yıkılırken çökme yaşandı. Yıkılan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları başlatıldı. Toplanan moloz ve demirler bir araya getirilerek kamyonlarla taşınacak.

'YUMUŞAK ZEMİNE DENK GELDİM'

Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürerken, bu kapsamda müteahhitler arasında ismi geçen M.C., Ankara'da SEGBİS üzerinden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na tanık olarak ifade verdi.

Galeria Sitesi'nin yapım aşamasında yaşanılanları anlatan M.C., yıkılmadan önceki haliyle inşa edilen yapıyı kendisinin yapmadığını söyledi. M.C., '1994 yılında arsa sahipleri ile kat karşılığında bir anlaşma yaptık ama yapımdan vazgeçtim. 1994 yılında alınan yapı ruhsatına ilişkin benden önce bir yapı ruhsatı alındıysa veya proje çizildiyse o arsa üzerinde herhangi bir resmi işlem yapıldıysa bilgim yoktur. Ben sadece 1995 yılında M.Y. Mimarlık isimli firmaya tek bir tane proje çizdirdim. Projeyi çizen kişiler Mimar Ş. K. ve Mimar C.A.'dır. Bu proje belediyeye sunulmuş olup onaydan geçmiş olmalı ki arsa üzerinde hafriyat işlemlerine başladım. Ancak o dönemde resmi işlemler şu anki sisteme göre belirli bir disiplinde yürütülmediği için onaydan önce hafriyat işlemi yapılmış olabilir. Hafriyat işlemine başladık, hatırladığım kadarıyla 6 dönüm kadar alan üzerinde kazma işlemi yaptım. Bütünü içerecek şekilde kazma işlemini yaptım. Yumuşak zemine denk geldim, yumuşak zemin de inşaat yapmak için uygun değildir. Benden sonra siteyi iki inşaat firmasının yaptığını duydum. Bütün Diyarbakır halkının bildiği gibi ben de o şekilde biliyorum. Ancak aralarındaki ortaklık ve inşaat yapım ilişkisinin detayını bilmiyorum. Ben hatırladığım kadarıyla inşa etmek istediğim arsa üzerinde 37 bin metrekarelik imalat alan üzerinde çalışma yapacaktım. Ben bu bilgiyi olaylar nedeniyle ifadesine başvurulan mimar Ş.K. ile dün yüz yüze Ankara'da yaptığım görüşme ile edindim.'

Kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı, 23'ü adli kontrolle 25 kişi serbest bırakıldı, 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. (DHA)

ARŞİV GÖRÜNÜLERLE

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-

Kaynak: DHA
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Galeria Sitesi ile ilgili ifade veren müteahhit: Yumuşak zemine denk geldim, vazgeçtim Galeria Sitesi ile ilgili ifade veren müteahhit: Yumuşak zemine denk geldim, vazgeçtim Selin vurduğu Şanlıurfa ile Diyarbakır ve Elazığ için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı: Toprak suya doydu Selin vurduğu Şanlıurfa ile Diyarbakır ve Elazığ için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı: Toprak suya doydu Uzmanlar, 'Geleceğin Şehirleri Çalıştayı' İçin İzmir'de Buluştu Uzmanlar, 'Geleceğin Şehirleri Çalıştayı' İçin İzmir'de Buluştu

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