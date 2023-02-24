GALERİA SİTESİ'NDE KURTARILAN KEDİ SAYISI 13'E ÇIKTI, ÇALIŞMA SONA ERDİ - Son Dakika
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GALERİA SİTESİ'NDE KURTARILAN KEDİ SAYISI 13'E ÇIKTI, ÇALIŞMA SONA ERDİ

24.02.2023 15:21

Galeria sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 13'e çıktı (2)Diyarbakır'da, ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan, depremde 4 bloktan 1'inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı Galeria Sitesi'nde yıkım sırasında fark edilip, kurtarılan kedi sayısı,...

Galeria sitesi'nde kurtarılan kedi sayısı 13'e çıktı (2)

Diyarbakır'da, ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan, depremde 4 bloktan 1'inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı Galeria Sitesi'nde yıkım sırasında fark edilip, kurtarılan kedi sayısı, 13'e çıktı. Bina içinde dron ile yapılan incelemede başka bir canlıya rastlanmayınca çalışmalar sona erdi. Gözyaşları içerisinde 'Zeno' adlı kedisine kavuşan aile kurtarma ekibine teşekkür etti. (DHA)

Kaynak: DHA
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GALERİA SİTESİ'NDE KURTARILAN KEDİ SAYISI 13'E ÇIKTI, ÇALIŞMA SONA ERDİ GALERİA SİTESİ'NDE KURTARILAN KEDİ SAYISI 13'E ÇIKTI, ÇALIŞMA SONA ERDİ Diyarbakır'da 17 gündür enkazda olan 2 kedi kurtarıldı Diyarbakır'da 17 gündür enkazda olan 2 kedi kurtarıldı

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Son Dakika Güncel GALERİA SİTESİ'NDE KURTARILAN KEDİ SAYISI 13'E ÇIKTI, ÇALIŞMA SONA ERDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: GALERİA SİTESİ'NDE KURTARILAN KEDİ SAYISI 13'E ÇIKTI, ÇALIŞMA SONA ERDİ - Son Dakika
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