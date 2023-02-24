Diyarbakır 'da, ilk 4 katı alışveriş merkezi, 8 katı konut olan, depremde 4 bloktan 1'inin çökmesi sonucu 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı Galeria Sitesi'nde yıkım sırasında fark edilip, kurtarılan kedi sayısı, 13'e çıktı. Bina içinde dron ile yapılan incelemede başka bir canlıya rastlanmayınca çalışmalar sona erdi. Gözyaşları içerisinde 'Zeno' adlı kedisine kavuşan aile kurtarma ekibine teşekkür etti. ( DHA )

Kaynak: DHA

Diyarbakır, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GALERİA SİTESİ'NDE KURTARILAN KEDİ SAYISI 13'E ÇIKTI, ÇALIŞMA SONA ERDİ - Son Dakika

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