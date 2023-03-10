GALERİA SİTESİ SORUŞTURMASINDA TANIK YÜZME HAVUZU KISMINDA HİÇBİR KOLON YOKTU - Son Dakika
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GALERİA SİTESİ SORUŞTURMASINDA TANIK YÜZME HAVUZU KISMINDA HİÇBİR KOLON YOKTU

10.03.2023 17:02

DİYARBAKIR'da, 1 bloğu yıkılan, 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi ile ilgili soruşturma sürerken, alt kattaki spor salonuna üyeliği olan tanık M.K.

DİYARBAKIR'da, 1 bloğu yıkılan, 89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi ile ilgili soruşturma sürerken, alt kattaki spor salonuna üyeliği olan tanık M.K., 'yapım kusurları ve kolon kesme' iddialarıyla ilgili ifadesinde, 2019'a ait spor salonunun içini baştan sona gösteren CD'yi savcılığa teslim ettiğini belirterek, Salonda yüzme havuzu vardı. Boyutlarını tam olarak bilmediğim, ancak olimpik standartlarda olduğunu düşündüğüm yüzme havuzu görülecektir. Bu kısımda hiçbir kolon yer almamaktadır dedi.

Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı, 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Deprem Soruşturma Bürosu tarafından, yıkılan blokla ilgili soruşturma sürerken, bu kapsamda, AVM'nin altındaki spor salonunda üyelik kaydı olan M.K. 'yapım kusurları ve kolon kesme' iddialarıyla ilgili tanık olarak dinlendi.

'SPOR SALONU İÇERİSİNDE DÜZENLEMELER YAPILDI'

Spor salonuna 5 yıldır giden M.K. ifadesinde, salonda yapılan düzenlemelere birkaç kez tanıklık ettiğini kaydederek, ifadesinde, şunları söyledi

Bunlardan bir kısmı hatırladığım kadarıyla 2022'nin ortalarında bisiklet binme alanının oluşturulmasıydı. Bisiklet binme alanı tahminimce B Blok kısmında kalmaktadır. Harici olarak da kondisyon çalışma bölümünün oluşturulması şeklinde spor salonu içerisinde düzenlemeler yapıldı. Kondisyon çalışma alanı, tahminimce D Blok kısmında kalmaktadır. Bu işlemlerde herhangi kolon kesme faaliyeti olduğunu düşünmüyorum ancak sağlıklı incelemenin proje üzerinde yapılması uygun olacaktır. 2019'a ait spor salonunun içini baştan sona gösterir şekilde görüntülerin yer aldığı CD'yi de savcılığa teslim ettim. Görüntüler incelendiğinde spor salonu içerisinde boyutlarını tam olarak bilmediğim, ancak olimpik standartlarda olduğunu düşündüğüm yüzme havuzu görülecektir. Bu kısımda hiçbir kolon yer almamaktadır. Aynı şekilde salonun orta kısmında yer alan salona giriş, üye kaydı ve restoran kısmının bulunduğu yerde de kolonun sadece giriş turnikelerinin bulunduğu yerde bir tane olduğunu hatırlıyorum. Restoran, blok olarak tam olarak emin olamıyorum ancak girişin orta kısmında yer alır. Ayrıca erkek soyunma odasının bulunduğu alan otoparka sınırdır. Burada da dolaplar yer almakla birlikte kolon olduğunu hatırlamıyorum. Tüm buralarda bulunan kolonların olup olmadığı ya da yeterli sayıda olup olmadığı hususu CD'de yer alan görüntülerle proje çizimlerinin kıyaslanmasıyla ortaya çıkacaktır.

Kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi 'Olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı, 23'ü adli kontrolle 25 kişi serbest bırakıldı, 4 firari şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: GALERİA SİTESİ SORUŞTURMASINDA TANIK YÜZME HAVUZU KISMINDA HİÇBİR KOLON YOKTU - Son Dakika
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