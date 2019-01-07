Son Dakika Haberleri: Galerici Adaylarına Belge Verildi

Galerici Adaylarına Belge Verildi

2 saat önce

Sorgun TSO ve TOBB Meybem AŞ işbirliğinde düzenlenen "İkinci El Oto Alım Satımı Mesleki Yeterlilik Belgesi" sınavlarında başarılı olan galerici adaylarına belgeleri verildi.

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Sorgun TSO ve TOBB Meybem AŞ işbirliğinde düzenlenen "İkinci El Oto Alım Satımı Mesleki Yeterlilik Belgesi" sınavlarında başarılı olan galerici adaylarına belgeleri verildi.


Sorgun TSO Salonu'nda düzenlenen törende konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanvekili Ercan Önal, Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren kanunla birlikte bu belgenin zorunlu hale geldiğini belirtti.

Gelecekte bu mesleği yapmayı düşünen esnafın mağdur olmaması için sınav düzenlediklerini ifade eden Önal, "TOBB Meybem AŞ. ile gerekli çalışmaları yapıp, ekim ve aralık aylarında belgelendirme sınavlarını organize ettik. Sınavda 104 kişi başarılı oldu." dedi.

Önal'ın konuşmasının ardından sınavda başarılı olanlara belge verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:57 Kaynak: AA

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