Son Dakika Haberleri: Galerici, Arızalanan Otomobilinin İçinde İntihar Etti

Galerici, Arızalanan Otomobilinin İçinde İntihar Etti

1 saat önce

BURSA'da, galerici Mert İ. (27) sokak ortasında arızalanan otomobilinin içinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Galerici, Arızalanan Otomobilinin İçinde İntihar Etti, System.String[]
BURSA'da, galerici Mert İ. (27) sokak ortasında arızalanan otomobilinin içinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi 7'nci Çilek Sokak'ta meydana geldi. Galerici Mert İ., iddiaya göre, 16 GV 286 plakalı otomobilinin arızalanması üzerine yolda kaldı. Mert İ., çevredekilerin yardımıyla otomobilini yaklaşık 20 metre iterek ileri götürdü, ardından sokak ortasında duran aracın sürücü koltuğuna oturdu. Burada bir süre bekleyen Mert İ., kendisine yardım edenlerin uzaklaşmasıyla göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyarak koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mert İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Silah sesi üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri polis ekiplerinin çalışmalarını izledi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:08 Kaynak: DHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa
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