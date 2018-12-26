Son Dakika Haberleri: Galerici, Arızalanan Otomobilinin İçinde İntihar Etti (2)

Galerici, Arızalanan Otomobilinin İçinde İntihar Etti (2)

11 dakika önce

KİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİOtomobilin içinde intihar eden Mert İlhan'ın (27) Susurluk hükümlüsü ve yer altı dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Yaşar Öz'ün Bursa'daki işlerinin takibini yapan, Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen eski polis şefi...

Galerici, Arızalanan Otomobilinin İçinde İntihar Etti (2), System.String[]
KİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Otomobilin içinde intihar eden Mert İlhan'ın (27)  Susurluk hükümlüsü ve yer altı dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Yaşar Öz'ün Bursa'daki işlerinin takibini yapan,  Nesim Malki cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen eski polis şefi Yusuf İlhan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Yusuf İlhan, olay yerine gerip oğlunun cansız bedenini gördükten sonra ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:36 Kaynak: DHA

Susurluk, Bursa, Yaşar Öz, Güncel
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