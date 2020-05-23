Galerici cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
Galerici cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
HEPSİ TUTUKLANDIAntalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 7'si de tutuklandı.
HEPSİ TUTUKLANDI
Antalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 7'si de tutuklandı.
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24.05.2020 02:19:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galerici cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika