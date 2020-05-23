Galerici cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

HEPSİ TUTUKLANDI

Antalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 7'si de tutuklandı.