Galerici ozandan ikinci el araç alıp satanlara sazlı sözlü tepki - Son Dakika

Galerici ozandan ikinci el araç alıp satanlara sazlı sözlü tepki

Kahramanmaraş'ta oto galerici halk ozanı Ahmet Kar, herkesin ikinci el araç alım satımı yapmasına sazıyla sözüyle tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta oto galerici halk ozanı Ahmet Kar, herkesin ikinci el araç alım satımı yapmasına sazıyla sözüyle tepki gösterdi.

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Kahramanmaraş Galericiler Sitesinde iş yeri bulunan halk ozanı Ahmet Kar, ikinci el araç alım ve satımının fiyatların hızla yükselmesinden dolayı durduğunu söyledi.

Fiyatların hızla yükselmesini bu işi herkesin yapmasına bağlayan Kar, "İsteyen rahatlıkla araç alım satımı yapabiliyor. 6 ay önce 100 bin liraya aldığımız otomobili şu anda 200 bin liraya alamıyoruz. Galericiler esnafı olarak ekmek yiyemez hale geldik. Doktor, öğretmen, hamal, çoban herkes ticareti öğrendi ve araç alıp satar oldu. İnsanların piyasanın durumunu bilmesi gerekir ancak, devletimize vergi vermeden personel çalıştırmadan ve dükkan kirası ödemeden alıp satanlar ortaya çıktı" diye konuştu.

İş yeri olmadan araç alım satımı yapanlara, "helalinize haram katmayın" diye seslenen halk ozanı Ahmet Kar, bağlamasıyla yükselen fiyatlar ve haksız kazanca tepki gösterdi. Kar, "Biz yıllardır bu işe emek vermişiz. Bizler artık mecburen başka işlere yoğunlaştık. Çiftçilik ve tarım sektörü gibi alanlara yöneldik. Bu site içinde 80-90 civarında esnaf var ve yılda yaklaşık 5 araç satabiliyor. Vergi vermeyen kişiler ise, yılda 50 tane araç alıp satıyor. Devlet büyüklerimizden bu işe bir düzenleme getirmesini bekliyoruz. Bağlamamızla dörtlüğümüzü söyledik ve inşallah söylenenlere uyarlar" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Ahmet Kar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 10:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Galerici ozandan ikinci el araç alıp satanlara sazlı sözlü tepki - Son Dakika
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