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GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

19.01.2022 14:54

MALATYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle Galericiler Sitesi'nde çatı, araçların üzerine çöktü.

MALATYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle Galericiler Sitesi'nde çatı, araçların üzerine çöktü.15 araçta, yaklaşık 7 milyon TL'lik zarar meydana geldi.

Kentte dün öğleden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bugün öğle saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde araçların sergilendiği 6 iş yerinin önündeki alanda bulunan çatı çöktü. Çökmeyle birlikte 15 araçta hasar meydana geldi.

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, araçlarda yaklaşık 7 milyon TL'lik zararın olduğunu belirterek, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

Bu arada çatının çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çökmeyle araçların çatının altında kaldığı görülüyor.

GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ
GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

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Türk Lirası, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: GALERİCİLER SİTESİ'NDE ÇATI ÇÖKTÜ; 15 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ - Son Dakika
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