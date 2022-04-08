Galericiler Sitesinde çıkan yangından kurtarılan köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptılar - Son Dakika
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Galericiler Sitesinde çıkan yangından kurtarılan köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptılar

08.04.2022 00:18
Galericiler Sitesinde çıkan yangından kurtarılan köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren oto galericiler sitesinde yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren oto galericiler sitesinde yangın çıktı. Yangında bir köpek dumandan zehirlenerek öldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Galeriler sitesinde faaliyet gösteren 2. El oto satış işletmesinde meydana geldi. İşletmenin Bürosunda çıkan dumanları gören esnaflar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine gelen İtfaiye ekipleri, büronun kapısını açarak içerideki köpeği çıkardılar. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekibi, köpeğe dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştılar. Yoğun uğraşlara rağmen köpek hayatını kaybetti.

Yangın itfaiye ekiplerince satışa sunulan araçlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu büroda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Galericiler Sitesinde çıkan yangından kurtarılan köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptılar
Galericiler Sitesinde çıkan yangından kurtarılan köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptılar
Galericiler Sitesinde çıkan yangından kurtarılan köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptılar
Galericiler Sitesinde çıkan yangından kurtarılan köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptılar

YORUMLAR
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Yangında dumandan etkilenen köpeğe sağlık görevlisi dakikalarca kalp masajı yaptı Yangında dumandan etkilenen köpeğe sağlık görevlisi dakikalarca kalp masajı yaptı Türk Kızılay, İnegöl'de ihtiyaç sahiplerine kırmızı et ve para yardımı yapacak Türk Kızılay, İnegöl'de ihtiyaç sahiplerine kırmızı et ve para yardımı yapacak

İnegöl, Yangın, Bursa, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Galericiler Sitesinde çıkan yangından kurtarılan köpeğe dakikalarca kalp masajı yaptılar - Son Dakika


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