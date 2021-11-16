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Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ceza yağdı - Son Dakika

Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ceza yağdı

16.11.2021 13:22

Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ceza yağdı İki sürücüye 4 bin 557 lira para cezası kesildi Gaziantep'te yarış görüntüleri sosyal medyada gündem olan iki sürücüye ceza yağdı.

Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ceza yağdı

İki sürücüye 4 bin 557 lira para cezası kesildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yarış görüntüleri sosyal medyada gündem olan iki sürücüye ceza yağdı. Galericiler sitesini yarış pistine çeviren iki sürücüye 4 bin 557 lira para cezası kesildi.

Gaziantep'te şehrin göbeğindeki galericiler sitesini yarış pistini çeviren araçlara ceza yağdı. Şehitkamil İlçesine bağlı Karacaahmet Mahallesi'ndeki galericiler sitesinde trafik güvenliğini hiçe sayarak yarış yapan iki otomobilin görüntüsü sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Otomobil plakalarını ve sürücü kimliklerini belirleyen ekipler, her iki aracın sürücüsüne toplam 4 bin 557 TL idari para cezası kesti. İki araç sürücüsü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten" suçundan adli işlem başlatıldı.

Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ceza yağdı
Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ceza yağdı

Para Cezası, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galericiler sitesini yarış pistine çeviren sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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