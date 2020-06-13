Galericilerde 'sopalı' pazarlık dönemi - Son Dakika

Galericilerde 'sopalı' pazarlık dönemi

Diyarbakır'da korona virüs vaka sayısı hızla artmaya devam ederken, oto galeri esnafı da sosyal mesafe kuralına uymak için ilginç bir yönteme imza attı.

Galericilerde 'sopalı' pazarlık dönemi, System.String[]

Diyarbakır'da korona virüs vaka sayısı hızla artmaya devam ederken, oto galeri esnafı da sosyal mesafe kuralına uymak için ilginç bir yönteme imza attı. Galericiler, araç almak için gelen müşterilerle sosyal mesafeyi korumak için sopa aracılığıyla pazarlık yapmaya başladı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında 1 Haziran'dan itibaren başlatılan yeni normalleşme süreci, farklı buluşları da beraberinde getirdi. Diyarbakır'da oto galericiler, sosyal mesafe kuralına uymak için ilginç bir yönteme başvurmaya başladı. Oto galeri esnafı, araç almaya gelen müşterilerle maskelerini takıp sopa yordamıyla pazarlık yapmaya başladı. Yapılan pazarlık ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.


"Eskisi gibi tat alamıyoruz, alışmamız lazım"


10 yıldır galericilik işiyle uğraşan Şeyhmuz Çiftçioğlu, araç satışlarında el ele tutuşup pazarlık yapmadıklarını, sıcaklık ve samimiyeti yakalayamadıklarını söyledi. Çiftçioğlu, "Sopayı hem kendi sağlığımız için hem de müşterinin sağlığı için mecburi bir şekilde uzattık. Çünkü sosyal mesafeye uymadığımız sürece hepimiz bu hastalığa yakalanacağız, biz de bu sopayla sosyal mesafeyi aramıza kurduk. Eskisi gibi tat alamıyoruz, çünkü el ele tutuştuğumuz zaman o sıcaklığı, heyecanı hissediyorduk, ticaretin en büyük zevki oradaydı. Şimdi oda kalmadı, eski kültürlerimizi yavaş yavaş yok ediyoruz. Yaklaşık on yıldır bu işi yapıyorum, ilk defa bu yıl gibi kötü bir yıl görüyoruz. Pandemi süresi bizi zarara uğrattı. Korona virüs sebebiyle sosyal mesafeden dolayı yaklaşamıyorsun müşteriye, nakit para alamıyoruz o da bir sıkıntı. Allah yardımcımız olsun inşallah her şey düzelecek" dedi.


"95 binlik aracı 130 bine bulamıyoruz"


Araç fiyatlarının hızla yükseldiğini vurgulayan Çiftçioğlu, internet sitelerinden dolayı satışların durma noktasına geldiğini, 95 bine aldıkları aracı şuanda 130 bine alamadıklarını kaydetti. Çiftçioğlu, "Araç fiyatları şuan çok yüksek. İnsanlar internet sitelerine göre ilerliyor, internet sitelerine göre hareket ettikleri sürece kimse bunun önünü tutamaz. Bunun önlemleri alınmalı internet sayfaları yüzünden iş yapamıyoruz. Ayda 40 araca yakın satış yaparken şimdi doğru düzgün satamıyoruz. Korona virüsünden önceki fiyatlarımız, 2016 model dizel otomatik, hatasız boyasız araç daha önce 95 bin ila 100 bin arasıydı, şuan 130 bine de bulamıyoruz. İnşallah yetkililer tez zamanda hem bu korona virüsü ilacını bulurlar hem de araç satışları ile ilgilenirler. Maddi zararlar içerisindeyiz, bunun sebebi ayak üstü satanlardan ve internet sitesinde satış yapanlardır. Biz burada kendi belge ve kartlarımızla iş yapmak istediğimiz zaman yapamıyoruz. Binici adam kendi aracını internetten alıp internete satıyorlar, tok satıcılar. İhtiyacı olan adam 120 bin yazar bir araca ihtiyacı olmayan 140 bin yazıyor, başkası bu fiyatı görünce benim aracım 150 eder diye o da 150 yapıyor ve fiyatlar bu şekilde yükseliyor" diye konuştu.


"Bu hareket ön ayak olur"


Araç almak için gelen müşterilerden Şehmuz Güler ise sopalı sosyal mesafe kuralının çevredekilere örnek olacağını belirterek sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Güler, "Pazarlık biraz çetin geçti, istediğimiz fiyata alamadık ama ortasını bulduk. Bu dönemde sosyal mesafeye biraz daha dikkat etmemiz gerektiği için sopayla pazarlık yaptık. Bu da çevremizdeki insanlar için ön ayak olur bu hareket" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Diyarbakır, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 11:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Galericilerde 'sopalı' pazarlık dönemi - Son Dakika Ekonomi

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