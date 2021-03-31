Galericilerden binde 5'lik vergi tepkisi - Son Dakika

Galericilerden binde 5'lik vergi tepkisi

31.03.2021 17:06
Galericilerden binde 5'lik vergi tepkisi, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun'da galerici esnafı, 5 aydır durgun olan 2. el otomobil piyasasının noterdeki alım satım işlemlerinden binde 5 oranında vergi alınması halinde durgun olan işleri tamamen bitireceğini söylediler.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da galerici esnafı, 5 aydır durgun olan 2. el otomobil piyasasının noterdeki alım satım işlemlerinden binde 5 oranında vergi alınması halinde durgun olan işleri tamamen bitireceğini söylediler.

Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerinde çalışma yürüttüğü ekonomik reform paketine göre vergide kriterler değişiyor. Paket, birçok farklı bölümden oluşacak. Bu düzenlemeler, önceliklerine göre teklife dönüştürülerek, TBMM'nin gündemine getirilecek. Taslak metinde yer alan bazı teknik alt yapı düzenlemeleri eleştirilere konu olmuştu. Taslak ile ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması da öngörülüyor. Harç, araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınacak. Samsun'da galerici esnafı da binde 5'lik vergi uygulamasının işleri daha da olumsuz etkileyeceğini belirterek, uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundular.

"Binde 5 vergi değil, vergi indirimi istiyoruz"

2. el oto alım satımında ek vergi değil vergi indirimi talep ettiklerini ifade eden galerici Rıfat Bilgili, "5 aydır araç piyasasında bir hareketlilik yok. Araç alım-satım işi bitti. Araç satışlarımız geçen seneye oranla yüzde 90 oranında düştü. Fiyatlarda düşüş oldu fakat 300 bin TL'lik araba 500 bine çıkmıştı, şimdi de 500 bin TL'lik araba 450 bin TL'ye düştü. Buna rağmen araba fiyatları hala üst seviyelerde. Biz galericiler araba fiyatlarının yüksek olmasından mutlu değil, müzdaribiz. Piyasa zaten durgun. Biz binde 5 oranında vergi değil, binde 10 oranında vergi indirimi yapılsın istiyoruz. Bu binde 5 rakamı söylerken az gelebiliyor ama 100 binlik arabada 500 TL yapar" dedi.

"Bu ekonomik darboğazda ekstra vergi getirilmesi uygun değil"

Ekonominin iyi olmadığı bir dönemde ek vergi getirilmesini doğru bulmadığını dile getiren galerici Ali Acur, "4-5 aydır zaten iş yok. Sattığımız araçların vergisini veriyoruz. Bir de binde 5 oranında vergi çıktığı zaman bunun altından nasıl kalkılacak. 300 binlik bir araba satışında bin 500 TL'ye denk geliyor. Bunu yanlış buluyoruz. Zaten iş güç yok. Devlet sıfır araçlardan iyi miktarda vergi alıyor. İkinci el araç satışlarından da bu verginin alınmasını yanlış buluyorum. Bütün araçlarımız deftere kayıtlı ve vergisi de veriliyor. Bu ekonomik darboğazda ekstra vergi getirilmesi uygun değil. Pandemi döneminde işimiz de yok. Yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"İnsanların üstüne bir yük daha binmiş olacak"

İkinci el oto alımında yeni vergi getirilirse insanların üzerine bir yük daha bineceğini belirten galerici Hüseyin Kandemir ise şunları söyledi:

"Geçen sene sitemizdeki 110 dükkandan 25 tanesi boştu. Yeterlilik belgesi adı altında dükkanların hepsi doldu. İnsanlar korktu. Yarın öbür gün galericilik yapamayacağız diye belge alıp, dükkan açtılar. Devlet te bundan belli bir para kazandı. Şu anda zaten esnaf kan ağlıyor. Her arabaya 500 TL ya da bin TL vergi ödediğin zaman yine insanların üstüne bir yük binmiş olacak. Zaten alım-satım yok. Ekstra bir vergi daha gelirse araba alan bir katmer daha yiyecek." - SAMSUN

Galericilerden binde 5'lik vergi tepkisi
Galericilerden binde 5'lik vergi tepkisi
Galericilerden binde 5'lik vergi tepkisi
Galericilerden binde 5'lik vergi tepkisi
Galericilerden binde 5'lik vergi tepkisi

Türk Lirası, Otomobil, Samsun, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Galericilerden binde 5'lik vergi tepkisi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Cami tuvaletinde kanlar içinde cansız erkek bedeni bulundu Cami tuvaletinde kanlar içinde cansız erkek bedeni bulundu Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak Ramazan'da kırmızı ete ve tavuğa zam yapılmayacak Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı Dilan Çıtak, güzellik salonunda saldırıya uğradı: 1 kişi ağır yaralı Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı Manavgat'ta meydana gelen dev hortum anbean kameraya yansıdı Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü Sakarya'da aynı aileden 5 kişi koronavirüsten öldü Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu
Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı Son Dakika: Başakşehir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı         
18:36
Esnaf için kira, gelir ve ciro kaybı desteğine başvuru süresi uzatıldı Esnaf için kira, gelir ve ciro kaybı desteğine başvuru süresi uzatıldı         
17:56
İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti İmamoğlu'na 'Sana kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Teyze'yi Kılıçdaroğlu ziyaret etti         
17:53
İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü İzmir'de koca dehşeti! Cani adam karısını boğarak öldürdü         
17:27
Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı         
17:03
Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu         
16:58
Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada         
16:34
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kavgaya bakarken hayatını kaybetti Kavgaya bakarken hayatını kaybetti         
16:10
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 4 milyon TL'lik yatırımla pide salonu olacak Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 4 milyon TL'lik yatırımla pide salonu olacak         
14:02
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 18:45:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galericilerden binde 5'lik vergi tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei