Son Dakika Haberleri: Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: "İkinci el araçların fiyatlarında artış olacak"
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Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı: "İkinci el araçların fiyatlarında artış olacak"

48 dakika önce

Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Araç alacak vatandaşlarımız erteleme yapmasın.

Galericilerden ikinci el araç alacaklara uyarı:
Galerici Ahmet Yurtlu, ikinci el araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Araç alacak vatandaşlarımız erteleme yapmasın. İkinci el araçların fiyatlarında artış olacak" dedi.

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. Vatandaşların araç almak için bayram sonrasını beklediğini kaydeden Yurtlu, "Araç satışlarını bayram öncesi ve bayram sonrası olarak değerlendirebiliriz. Vatandaşlarımızın bir kısmı bayram öncesinde kısa ve orta vadede almak isteyenler araçlarını aldılar. Bir kısmı da bayram sonrasında piyasanın biraz daha rahatlayacağını düşünenler şuan müşteri portföyümüzü oluşturuyor. Bu durumu değerlendirmek isteyenler şuanda araç alıyorlar" ifadelerini kullandı.

İkinci el araçlara vatandaşların ilgisinin olduğunu kaydeden yurtlu, "0 araçların satışlarının artmasına rağmen halen ikinci el araçlara ilgi var. Bizim izlenimlerimiz ikinci el araç fiyatlarında artış olacağı yönündedir. Bu saatten sonra kısa ve orta vadede düşünenlerin çok fazla tehir etmemelerini, araçlarını biran önce almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü biz bile sattığımız aracı sattığımız fiyattan yerine koymaya çalışıyoruz. Bunun sebebi de ikinci ele olan teveccühün artmasıdır. Çünkü sıfır fiyatları gerçekten çok yüksek" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:37 Kaynak: İHA
Ahmet Yurtlu, Araç, Güncel
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