Galericilere ek süre tanındı

İkinci el taşıt satışı yapan işletmelerin, iş yerlerinin en az 100 metrekare olması ve konut altında bulunmaması gibi şartları içeren düzenlemeye uyum süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

İkinci el taşıt satışı yapan işletmelerin, iş yerlerinin en az 100 metrekare olması ve konut altında bulunmaması gibi şartları içeren düzenlemeye uyum süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

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