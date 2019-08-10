Son Dakika Haberleri: Galericilere ek süre tanındı
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Galericilere ek süre tanındı

5 dakika önce

İkinci el taşıt satışı yapan işletmelerin, iş yerlerinin en az 100 metrekare olması ve konut altında bulunmaması gibi şartları içeren düzenlemeye uyum süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

Galericilere ek süre tanındı, System.String[]
İkinci el taşıt satışı yapan işletmelerin, iş yerlerinin en az 100 metrekare olması ve konut altında bulunmaması gibi şartları içeren düzenlemeye uyum süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:50 
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