Son Dakika Haberleri: Galericilere Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı

Galericilere Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı

1 saat önce

Malatya Ticaret Sanayi Odası (TSO) ve TOBB Mesleki Yeterlilik Belgelendirme A.Ş. tarafından yürütülen mesleki yeterlilik belgesi sınavları yapılmaya devam ediyor.

Galericilere Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı, System.String[]
Malatya Ticaret Sanayi Odası (TSO) ve TOBB Mesleki Yeterlilik Belgelendirme A.Ş. tarafından yürütülen mesleki yeterlilik belgesi sınavları yapılmaya devam ediyor.

Bu kapsamada son olarak Resmi Gazete'de 13 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile 2. el motorlu araçlar ticareti yapan veya bundan sonra yeni iş yeri açacak olan oto galeri sahiplerine yönelik 'Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavı' gerçekleştirdi. Malatya Ticaret Sanayi Odası yapılan sınava 116 kişi katıldı. Sınavlarda adaylar kendilerine yöneltilen iş güvenliği soruları ve mesleki bilgilerden oluşan teorik sınav sorularını cevapladı aynı zamanda 2.el araç alım satım konusuna yönelik hazırlanmış mesleki yeterlilik performans uygulamalarını gerçekleştirdi.

Sınav öncesi açıklamada bulunan Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Dernek Başkanı Yalçın Yalçın, "Mesleki yeterlilik belgesi sınavı için Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi olarak ilk adımı atmış bulunmaktayız. Bu sınavla birlikte, arkadaşlarımız kariyer sahibi olacaklar korsan çalışanların önüne geçilmiş olacak ve böylece vergi kaybın önüne geçilmiş olacak" dedi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:44 Kaynak: İHA

Malatya, Güncel
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