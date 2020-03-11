Galericilere önce eğitim, sonra imtihan - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galericilere önce eğitim, sonra imtihan - Son Dakika

Galericilere önce eğitim, sonra imtihan

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından otomobil alım satımı yapanlara eğitim ve belge verildi.

Galericilere önce eğitim, sonra imtihan, System.String[]

Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından otomobil alım satımı yapanlara eğitim ve belge verildi.


Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Eğitimi" verildi ve seminer sonunda imtihan yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Uzkınay, AB uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan yönetmelik gereği otomobil alım satım yapmak isteyen galericilerin ticaretlerini sürdürebilmeleri için mesleki yeterlilik belgesi almalarının mecburi olduğunu söyledi. Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, motorlu taşıt ticareti yapan oda üyeleri ve kursiyerlere yönelik hem mesleki yeterlilik belgesi hem de belge sınav sürecinde adayların tabi tutulduğu teorik ve performans sınav alanları hakkında bilgiler verildi.


Oto alım satım sektöründe kayıtlı üyelerini belgelendirmek için sınav yapmaya devam ettiklerini belirten Uzkınay, "Bugüne kadar oto alım satımı sektöründe faaliyet gösteren birçok üyemizi, Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz imtihanlarla belgelendirdik. Belge almayan ya da ticarete yeni başlayacak olan üyelerimiz için de başvuruları almaya devam ediyoruz. Sadece oto alım satım danışmanlığı değil, belgeli çalışılması gereken diğer sektörlerde de üyelerimizin mesleki yeterlilik kapsamında bu işi doğru bir şekilde ve profesyonelce yerine getirmesi için sınav açmaya ve belge vermeye de devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu

Son Dakika Haberleri
19:32 Toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlar dezenfekte ediliyor
19:32 Paraguay'da Kovid-19 nedeniyle 15 gün eğitime ara verildi
19:30 İsveç'te koronadan ilk ölüm
19:25 Göçmenlerin at arabasıyla alışveriş yolculuğu
19:25 Bakan Koca: "Yurt dışı kaynaklı bu virüsün ülkeye girişini önlemek istiyoruz"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:33:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galericilere önce eğitim, sonra imtihan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]