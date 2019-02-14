Galericilik Eğitimini Tamamlayanlar Belgelerini Aldı

Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.

Bu sebeple 01.01.2019'dan itibaren, 5544 sayılı MYK kanunu ile, Mesleki Yeterlilik Belgesi almayan firmalar cezai işleme tabi tutulacaktır.

4 Eylül 2018 tarihinde TOBB MEYBEM A.Ş ile Antakya Ticaret Ve Sanayi Odası, Hatay Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği, İskenderun Ticaret Ve Sanayi Odası, Hatay Genç İş İnsanları Derneği, Hatay Vakıflar Müdürlüğü kuruluşu olan, Doğu Akdeniz Abigem arasında imzalanan protokol kapsamında tehlikeli ve çok tehlikeli meslek grupları arasında bulunan 47 meslek grubu metal, asansör, makine, oto alım satım, inşaat, vinç operatörlüğü, emlak, servis şoförlüğü vb. sektörlerde, 4 Eylülden bu yana sınavlar gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan adaylar mesleki Yeterlilik Belgesi almayı hak kazanmaktadırlar.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Meybem A.Ş. ile Doğu Akdeniz Abigem A.Ş. tarafından imzalanan Mesleki yeterlilik belgesi iş protokolü kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde sınavları kazananlara Mesleki yeterlilik belgeleri takdim edildi.

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda, Doğu Akdeniz Abigemin düzenlediği belge teslim töreninde Dörtyol Kaymakamı Sayın Murat Bulacak, Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol, Erzin ve Payas Bölge Koordinatörü Tansel Demirel, Dörtyol Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Bölükbaşı, Dörtyol Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ali Gün, Dörtyol Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Çelebi, Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri ile sınava katılan katılımcılartörene katılım gösterdi.

Törende, Avrupa Birliği uyum süreciyle, çalışma hayatına bazı yenilikler ve değişiklikler getirildiğine dikkat çeken Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, İş güvenlik riski az olan meslekler dahil olmak üzere tüm meslek gruplarında zorunlu hale gelecek olan mesleki yeterlilik belgeleri konusunda çalışmalara hız kesmeden devam edildiğinin altını çizerek mesleki yeterlilik belgelerini almaya hak kazanan herkese hayırlı olsun dileğinde bulundu. Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ayrıca mesleki yeterlilik belgeleri konusunda bölgede çok emek veren ve çalışan Doğu Akdeniz Abigem A.Ş Direktörü İdil Siret Teoman ve ekip arkadaşlarına da teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Doğu Akdeniz Abigem Direktörü İdil Siret Teoman, Mesleki yeterlilik belgelerini veriyor olmanın heyecanını yaşadıklarını ve bazı az tehlikeli iş grupları haricinde hemen hemen tüm sektörlerin devlet teşviki ile desteklenen sınavlar olduğunu işletmelerin maddi bir kayıpları olmamasıyoğun katılıma sebebiyet vermektedir. Şeklinde ilerlettiği konuşmasını, sınavı kazanmış meslek erbaplarını tebrik ederek ve yeni sınava katılacaklara da başarı dileklerini sunarak sonlandırdı.

Konuşmaların sonrasında Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol Erzin ve Payas Bölge Koordinatörü Tansel Demirel, Dörtyol Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Bölükbaşı, Dörtyol Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ali Gün, Dörtyol Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Çelebi, Dörtyol Ticaret Ve Sanayi Odası BaşkanıErcan Yıldırım, Abigem Koordinatörü İdil Siret Teoman tarafından Galericilik Eğitiminibaşarıyla tamamlayan kursiyerlere mesleki yeterlilik belgeleri takdim edildi.

Program toplu fotoğraf çekimi ve ikramlar ile son buldu.