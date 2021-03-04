Galeride yangın çıktı, 2 otomobil yandı, 4'ü kısmen zarar gördü

Bu arada yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Serik'e bağlı Yeni Mahalle'de Manavgat- Serik karayolu üzerindeki bir galeride dün gece yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, oto galerideki 6 otomobilden 2'si tamamen yanarken, diğerleri de kısmen zarar gördü.

Kaynak: DHA

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