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Galeriden cip çalan çocuklar yakalandı - Son Dakika

Galeriden cip çalan çocuklar yakalandı

15.02.2022 10:35

ORDU'da daha önce araç hırsızlığından cezaevine girip, tahliye edilen 3 çocuktan S.Ö. (13) ile A.Y. (14), dün de bir galeriden cip çaldı.

ORDU'da daha önce araç hırsızlığından cezaevine girip, tahliye edilen 3 çocuktan S.Ö. (13) ile A.Y. (14), dün de bir galeriden cip çaldı. Araç, Fatsa'da terk edilmiş olarak bulunurken, 2 çocuk da ilçe merkezinde yakalandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Altınordu ilçesi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. S.Ö. ve A.Y., Atakan ve Engin Enginyurt kardeşlerin sahibi olduğu oto galerinin arka tarafındaki pencereyi açıp, içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran çocuklar, daha sonra park halindeki 2 cipin anahtarını alıp dışarı çıktı. Çocuklar, ciplerden birini alıp gezmeye başladı. Bir süre sonra lastik patlayınca cipi, galerinin arka sokağına bırakan çocuklar geri döndü. S.Ö. ve A.Y., bu kez de yaklaşık 1 milyon TL değerinde olan diğer cipi alarak kaçtı. Atakan Enginyur, sabah geldiğinde iş yerinin arkasındaki camın açık olduğunu görünce araçları kontrol etti. Enginyurt, araçlardan ikisinin olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden cipleri S.Ö. ve A.Y.'nin çaldığını tespit etti. Çevrede arama yapan ekipler, lastiği patlayan diğer cipi arka sokakta buldu.

O ANLAR KAMERADAÇocukların araçları çaldıkları anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Mavi renkli cipin kapılarını açıp bir süre içinde oturan çocukların, daha sonra yanındaki aracı alıp uzaklaştığı, bir süre sonra geri dönüp diğerini çaldıkları görüldü. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsüne göre de devriye gezen polis aracını gören çocuklar, galerideki diğer araçların arkasına saklanıyor. Bu arada çocukların Ordu'da 28 Kasım 2021'de Bekir Eren ve Cem Uygun'a ait oto galeriden çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. ve A.Y. olduğu ortaya çıktı. 2 çocuk, 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, iş yeri sahipleri şikayetini geri alınca tahliye edildi.YAKITI BİTMİŞ

Soruşturmasını sürdüren polis ekipleri, galeriden çalınan cipin Fatsa ilçesinde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, cipi ilçenin Kurtuluş Mahallesi'ndeki arazide terk edilmiş halde buldu. Araç üzerinde yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanmazken, şüpheli 2 çocuk ise ilçe merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan çocuklar, ifade için İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Araç hırsızlığından biçok suç kaydı bulunan çocukların, yakıt bitince aracı terk ettikleri belirtildi. Çocuklar, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

FOTOPRAFLI


Galeriden cip çalan çocuklar yakalandı
Galeriden cip çalan çocuklar yakalandı
Galeriden cip çalan çocuklar yakalandı
Galeriden cip çalan çocuklar yakalandı
Galeriden cip çalan çocuklar yakalandı
Galeriden cip çalan çocuklar yakalandı
Galeriden cip çalan çocuklar yakalandı
Galeriden cip çalan çocuklar yakalandı
Galeriden cip çalan çocuklar yakalandı
Galeriden cip çalan çocuklar yakalandı
Galeriden cip çalan çocuklar yakalandı
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Tragger, Fatsa, Polis, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Galeriden cip çalan çocuklar yakalandı - Son Dakika


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