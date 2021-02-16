Galeriden otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Galeriden otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

16.02.2021 21:55

Bursa'da galeriden çaldığı lüks otomobili daha sonra yerine bırakıp kaçtığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Bursa'da galeriden çaldığı lüks otomobili daha sonra yerine bırakıp kaçtığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir oto galeriden 10 Şubat tarihinde 16 ALU 393 plakalı otomobilin çalınarak 12 Şubat'ta çalındığı yere bırakılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

173 kamera kaydını inceleyerek zanlının kimliğini tespit eden ekipler tarafından yakalanan F.T. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Galeriden otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Galeriden otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Galeriden otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Galeriden otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Asayiş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Galeriden otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Can Yaman, Diletta Leotta'ya evlilik teklifi etti Hanife Gürdal eşinden boşanma sebebini gözyaşları içinde anlattı Yıllarca sigortasız çalıştırdığı şoförü kendisine dava açtı, ikna edemeyince kurşun yağdırdı Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor İçişleri Bakanı Soylu'ya Gara'ya giden vekil soruldu, sadece iki detay verdi Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist
Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kısıtlamalarla ilgili esneme işareti: Kriterlerin belirlenmesi için çalışıyoruz Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kısıtlamalarla ilgili esneme işareti: Kriterlerin belirlenmesi için çalışıyoruz         
21:56
Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu         
20:30
Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi         
20:21
Diyarbakır'da ekmek zammı Vali Karaloğlu'ndan döndü Diyarbakır'da ekmek zammı Vali Karaloğlu'ndan döndü         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 90 kişi vefat etti, 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 90 kişi vefat etti, 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü         
19:28
2 çocuk annesi 7 aylık hamile kadın evinde kocası tarafından ölü bulundu 2 çocuk annesi 7 aylık hamile kadın evinde kocası tarafından ölü bulundu         
18:50
İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti         
16:50
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi HDP sıraları ile Bakan Soylu arasında tartışma: Hiç gülmeyin hanımefendi         
15:52
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı         
13:53
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı         
11:55
Çiftçinin yüzü gülüyor! Çileğe alternatif dikilen meyve 17 liradan alıcı buluyor Çiftçinin yüzü gülüyor! Çileğe alternatif dikilen meyve 17 liradan alıcı buluyor         
10:16
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak         
08:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2021 22:04:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galeriden otomobil çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei