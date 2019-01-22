Son Dakika Haberleri: Galerinin Önündeki Aracı Çekiye Yükleyip Götüren Şüpheli Tutuklandı

Galerinin Önündeki Aracı Çekiye Yükleyip Götüren Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisine ait olduğunu iddia ettiği aracı galerinin önünden çekiciye yükleyip götüren şüpheli tutuklandı.

Galerinin Önündeki Aracı Çekiye Yükleyip Götüren Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kendisine ait olduğunu iddia ettiği aracı galerinin önünden çekiciye yükleyip götüren şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre galeri sahibinin iş yerinin önünde park halindeki 58 HF 010 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu aracın Zeynel Şenol Köprüsündeki PTS'de görülmesi üzerine çalışma başlattı. Araç Manavgat Devlet Hastanesi otoparkında park halinde bulunurken, aracı çaldığı iddia edilen M.A. yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde, galericiyle aracı 8 bin liraya pazarlık ettiğini, 3 bin lirasını peşin verdiğini üzerine de çek vermek üzere anlaştığını, araç iş yerinin önünde park halindeyken kapıları kapalı olduğu için çekiciyle alıp götürdüğünü, aracın zaten kendisine ait olduğunu iddia eden M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Araç, Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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