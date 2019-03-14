Son Dakika Haberleri: Galia Tırnaklarıyla Kazıyarak Eroini Buldu

Galia Tırnaklarıyla Kazıyarak Eroini Buldu

18 dakika önce

Bursa'da uyuşturucu tacirlerinin otomobilin ön kaputu altındaki döşeme içerisine gizledikleri 105 gram eroini eğitimli narkotik köpeği Galia buldu.

Galia Tırnaklarıyla Kazıyarak Eroini Buldu, System.String[]
Bursa'da uyuşturucu tacirlerinin otomobilin ön kaputu altındaki döşeme içerisine gizledikleri 105 gram eroini eğitimli narkotik köpeği Galia buldu. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ö.K, G.K, E.E, ÖA. ve H.K'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 70 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu tablet, bir miktar kokain ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılara ait hafif ticari araçta yapılan aramaya katılan eğitimli narkotik köpeği Galia, aracın ön kaputunu tırnaklarıyla uzun süre kazıyınca polis ekipleri süphelendi. Yapılan arama sonrası kaputun altına özel olarak yapılan döşemeye gizlenmiş 105 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Ö.A.,E.E.,Ö.K.,G.K. ve H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:55 Kaynak: İHA

Bursa, Narkotik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar

Kulüpler Birliği'nden Yabancı Kuralı Açıklaması: 15 Mart Milat Olacak Kavga Ettiği Kocasını Önce Bıçakladı, Sonra Ölmemesi İçin Yalvardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:13:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galia Tırnaklarıyla Kazıyarak Eroini Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]