"Galiba yaşamımın kenarları yontuluyor"

Üçüncü albüme yolculuğu simgeleyen dördüncü tekli Yaşamımın Kenarları, dünyaya büyük işler yapmaya gelip küçük işlerde mutluluğu bulanların hikayesini anlatıyor.

Tahtanın yontularını dökerek, insanın bildiklerini unutarak çıktığı aşk dolu yolculuğuna eşlik ediyor Teneke Trampet bu kez.

Bu yolda hiçbir şey sarsmıyor artık bu yolcuları, yolda olmaya alışmışlar. Mesafeler uzadıkça uzarken, onlar artık pembe masallara inanmayı da, ölümden korkmayı da bırakmışlar. Sadece tek bir şey hissediyorlar zaman akıp giderken: "Bedeni ve ruhu usulca terk eden yaşamla içlerinde giderek büyüyen sevdayı..."

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Sözü, bestesi ve düzenlemesi Teneke Trampet imzası taşıyan şarkı, tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken Murat Özfilizler yönetmenliğinde çekilen klibi de Sony Music Youtube'ta yayında.