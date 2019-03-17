Son Dakika Haberleri: Galibiyet Golü Feghouli'den

Galibiyet Golü Feghouli'den

1 saat önce

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Bursaspor maçında attığı golle ligde 7., toplamda ise 9. kez gol sevinci yaşadı.

Galibiyet Golü Feghouli'den, System.String[]
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Bursaspor maçında attığı golle ligde 7., toplamda ise 9. kez gol sevinci yaşadı. Başarılı futbolcu 4 de asiste imza attı. Galatasaray'da başarılı futbolcu Sofiane Feghouli, son haftalarda hücumda etkili bir grafik çiziyor. Feghouli son olarak Bursa deplasmanında sahneye çıktı. Mücadele 2-2 devam ederken 62. dakikada uzaktan iyi bir vuruş yapan Cezayirli futbolcu, takımına galibiyeti getiren isim oldu. Feghouli attığı bu golle Süper Lig'de 7. kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 1'er gol atan 29 yaşındaki futbolcu, toplamdaki gol sayısını da 9'a çıkardı. Müsabakaya 11'de başlayan Feghouli 90 dakika sahada kaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

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