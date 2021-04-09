Galibiyet hasreti 8 hafta sonra biten Adanaspor'da ligde kalma umutları arttı - Son Dakika

Galibiyet hasreti 8 hafta sonra biten Adanaspor'da ligde kalma umutları arttı

09.04.2021 11:07

TFF 1. Lig'de geçen hafta Beypiliç Boluspor'u 2-1 yenerek 8 haftalık galibiyet hasretine son veren Adanaspor'da teknik ekip ve futbolcuların ligde kalma umutları arttı.

TFF 1. Lig'de geçen hafta Beypiliç Boluspor'u 2-1 yenerek 8 haftalık galibiyet hasretine son veren Adanaspor'da teknik ekip ve futbolcuların ligde kalma umutları arttı.

Teknik sorumlu Eyüp Arın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon sonu yaklaştıkça maçların öneminin daha da yükseldiğini söyledi.

Beypiliç Boluspor maçını kazanmanın takımda moralleri yerine getirdiğini ifade eden Arın, "İkinci yarıya başladığımızda, alt sıralara göre avantajlı bir takımdık. 8 hafta maç kazanamayınca bu avantajımız kaybetmeye başlamıştık. Boluspor maçı çok önem kazanmıştı. Boluspor maçında hem savunmada hem de hücumda iyi işler yaptık. Ufak hatalarımız da vardı ama bunlar da futbolun içinde olan şeyler. Maçı kazanmak her şeyden önemliydi. En büyük kazanç, 3 puandı." diye konuştu.

Arın, 11 Nisan'da sahalarında yapacakları Ankaraspor maçının önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankaraspor'un son haykırışları. Onlar için sezonun finali gibi bir karşılaşma. Son umutlarıyla maça çıkacaklar. Son haftalarda kazanma odaklı oynuyorlar. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. İnşallah bu hafta da kazanıp, bulutları biraz daha dağıtmaya çalışacağız. Işığa doğru bir adım daha atacağız. Kazanarak bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Hedefimiz, ligin altındakilerle puan farkını açıp, matematiksel olarak kümede kalmayı garantilemek. Bunu yaptıktan sonra kazanabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Geçen hafta aldığımız galibiyetin moraliyle oyuncularımız hem güven anlamında hem de fiziksel olarak hazır. Yeni statta daha maç kazanamadık ama inşallah bu hafta onu da başarmış olacağız diye düşünüyorum."

Köse: "İlk hedefimiz ligde kalmak"

Adanasporlu forvet oyuncusu Ahmethan Köse, galibiyet hasretlerine Beypiliç Boluspor maçıyla son verdiklerini anımsatarak, bu sonucun kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Uzun süre maç kazanamadıklarını ancak hep galibiyete yakın bir oyun sergilediklerini aktaran Köse, "Skor almakta zorlanıyorduk. Boluspor maçında ise hem iyi mücadele ettik hem skoru bulduk. Çok güzel bir galibiyet aldık. İlk hedefimiz ligde kalmak. Takımdaki herkes buna inanmış durumda. Büyük ihtimalle önümüzdeki iki maçtan sonra matematiksel olarak ligde kalmamız garantilenir. Ondan sonra olabildiğince skor üretip, gelecek sezona en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kanat oyuncusu Ömer Çiçek ise Boluspor maçının ardından Ankaraspor karşılaşmasını kazanarak rahatlamak istediklerini vurgularken, "Ankaraspor'un ardından da Akhisarspor ile oynayacağız. Bu iki maçı da kazanıp rahat edeceğiz. Bize güvenenleri mutlu etmek istiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Hocamızın direktifleri doğrultusunda hedefimizi belirleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Galibiyet hasreti 8 hafta sonra biten Adanaspor'da ligde kalma umutları arttı
Galibiyet hasreti 8 hafta sonra biten Adanaspor'da ligde kalma umutları arttı
Galibiyet hasreti 8 hafta sonra biten Adanaspor'da ligde kalma umutları arttı
Galibiyet hasreti 8 hafta sonra biten Adanaspor'da ligde kalma umutları arttı

Ankaraspor, Adanaspor, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galibiyet hasreti 8 hafta sonra biten Adanaspor'da ligde kalma umutları arttı - Son Dakika Spor


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