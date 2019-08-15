GALİBİYETİ MEŞALELERLE KUTLADILAR
40 dakika önce
Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Final maçı sonrası bazı Liverpool taraftarları stadyum çıkışında meşaleler yakarak galibiyeti kutladı.
Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Final maçı sonrası bazı Liverpool taraftarları stadyum çıkışında meşaleler yakarak galibiyeti kutladı. Liverpool'un penaltılarla kazandığı maç sonrası Chelsea taraftarları ise buruk bir şekilde stadyumdan ayrıldı. Stadyum çevresinde maç sonu herhangi bir olay yaşanmadı. Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:27 Kaynak: DHA
Çağbaba adıyla anılan türbe, gladyatör mezarı çıktı Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı