Son Dakika Haberleri: GALİBİYETİ MEŞALELERLE KUTLADILAR
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GALİBİYETİ MEŞALELERLE KUTLADILAR

36 dakika önce

Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Final maçı sonrası bazı Liverpool taraftarları stadyum çıkışında meşaleler yakarak galibiyeti kutladı.

Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Final maçı sonrası bazı Liverpool taraftarları stadyum çıkışında meşaleler yakarak galibiyeti kutladı. Liverpool'un penaltılarla kazandığı maç sonrası Chelsea taraftarları ise buruk bir şekilde stadyumdan ayrıldı. Stadyum çevresinde maç sonu herhangi bir olay yaşanmadı.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:31 Kaynak: DHA
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