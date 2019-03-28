Galioğlu Optik Samandağ'da Hizmete Girdi
15 dakika önce
Galioğlu Optik Samandağ'da görkemli bir açılış töreni ile hizmete girdi. Samandağlı vatandaşlar açılış törenine yoğun ilgi gösterdi.
28 Mart 2019 Perşembe günü saat 12:00'da görkemli bir açılış töreni ile Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde hizmete giren işletmenin açılışına Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Samandağ Belediye Başkan Vekili Ayhan Çapar, CHPSamandağ Belediye Başkan Adayı Refik Eryılmaz, İYİ Parti İlçe Başkanı Mercan Aslan, Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Cabburoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Nehir, ilçemize kazandırılan bu yeni işletmenin Samandağ'a hayırlı olmasını temenni ederek işletme sahibi Mahmut Galioğlu'ya bol kazançlar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:53 Kaynak: Bültenler
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