Son Dakika Haberleri: Galip Güzel Yeniden Osmanlıspor Antrenmanında

Galip Güzel Yeniden Osmanlıspor Antrenmanında

48 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un yeniden kadrosuna kattığı Galip Güzel, takımla çalışmalara başladı.

Galip Güzel Yeniden Osmanlıspor Antrenmanında, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un yeniden kadrosuna kattığı Galip Güzel, takımla çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarısının ilk haftasında dün Boluspor'u 3-1 yenen başkent ekibi, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Boluspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular salonda, diğer futbolcular ise teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde sahada çalıştı.

İdmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan mor-sarılılar, 5'e 2 top kapma oyununun ardından pas çalışmasına geçti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

Başkent temsilcisinin sezon sonuna kadar renklerine bağladığı Galip Güzel de antrenmanda yer aldı.

Mor-sarılı ekipte daha önce de forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak Adana Demirspor'da oynamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:28 Kaynak: AA

Boluspor, Spor
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