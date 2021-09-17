Galler'de 11 Ekim itibarıyla gece kulüpleri ve büyük etkinliklerde aşı pasaportu aranacak - Son Dakika

Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 11 Ekim'den itibaren gece kulüpleri ve büyük etkinliklere katılımlarda aşı pasaportu zorunluluğu getirilecek.

Galler Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford, Galler'de Kovid-19 oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek herkesin mümkün olduğunca evden çalışmaya ve aşılarının tam olduğundan emin olmaya teşvik edildiğini belirtti.

Drakeford, Galler genelinde, Kovid-19 vakalarının yaz boyunca daha fazla insan bir araya gelip toplandığı için çok yüksek seviyelere ulaştığına işaret ederek "Trajik şekilde, bu korkunç virüsten daha fazla insan ölüyor. Bilimsel danışmanlarımızdan aldığımız çok güçlü tavsiye, enfeksiyonların daha da artmasını önlemek için erken harekete geçme yönünde." ifadelerini kullandı.

Mark Drakeford, virüsün yayılmasını kontrol altına almak için bugün küçük ama anlamlı önlemler almanın, sonrası için daha sert önlemlere olan ihtiyacı azaltacağı değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu uygulamayla 11 Ekim'den itibaren, 18 yaşından büyük kişilere, gece kulüplerine, 500'den fazla kişi için koltuksuz iç mekan etkinliklerine, 4 binden fazla kişinin açık havada ayakta katıldığı etkinliklere ve 10 binden fazla katılımcısı olan herhangi bir etkinliğe katılım için aşı pasaportu sorulacak.

İskoçya'da da 1 Ekim itibarıyla Kovid-19 ile mücadele kapsamında gece kulüpleri, müzik festivalleri ve futbol maçlarına girişte aşı pasaportu istenecek.

Öte yandan, İngiltere'de ise aşı pasaportu uygulamasına henüz geçilmedi ancak hükümetin Kovid-19'la mücadelede kış planlamasına göre gece kulüpleri ve kalabalık mekanlara girişte aşı pasaportunun yürürlüğe girebileceği açıklandı.