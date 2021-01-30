4 yaşındaki çocuk, 220 milyon yıllık dinozor ayak izini keşfetti - Son Dakika

4 yaşındaki çocuk, 220 milyon yıllık dinozor ayak izini keşfetti

30.01.2021 12:19

Birleşik Krallık'taki Galler bölgesinde ailesiyle plajda gezen 4 yaşındaki küçük çocuk 220 milyon yıllık dinozor ayak izini ortaya çıkarttı.

Birleşik Krallık'taki Galler bölgesindeki Vale of Glamorgan'da Bendricks Bay sahilinde ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkan 4 yaşındaki Lily Wilder arkelogları heyecanlandıran bir keşfi ortaya çıkarttı.

75 CM UZUNLUĞUNDA

Wilder'ın sahilde yürüdüğü sırada dinozor ayak izi gözüne çarptı. Wilder'ın ailesi arkeologlara haber verdi. Bölgeye keşfe gelen arkeologlar, yaptıkları inceleme sonucunda ayak izinin 220 milyon yıllık ve 75 cm uzunluğunda bir dinozora ait olduğunu açıkladı.

"BULUNAN EN İYİ ÖRNEK"

Galler Ulusal Müzesi paleontoloji küratörü Cindy Howells de ayak izini "Bu sahilde bulunan en iyi örnek" olarak nitelendirdi. Küçük Lily'nin annesi Sally Wilder de "Ayak izini keşfedenler Lily ve Richard'dı (babası). Lily onu yürürken gördü ve "Baba bak" dedi. Richard eve gelip bana fotoğrafı gösterdiğinde harika göründüğünü düşündüm. Richard bunun gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu düşündü. Arkeologlara haber verdik. Eşsiz keşif ortaya çıktı" dedi.

4 yaşındaki çocuk, 220 milyon yıllık dinozor ayak izini keşfetti

Birleşik Krallık, Dinazor, Galler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya 4 yaşındaki çocuk, 220 milyon yıllık dinozor ayak izini keşfetti - Son Dakika Dünya


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