Son Dakika Haberleri: Galler'de bataklıkta yüzme şampiyonası, birinci değişmedi
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Galler'de bataklıkta yüzme şampiyonası, birinci değişmedi

1 saat önce

Galler'de her yıl düzenlenen "Dünya Şnorkel Şampiyonası" etkinliğinde 176 kişi Waen Rhydd bataklığının bulanık sularına dalarak kıyasıya yarıştı.

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Galler'de her yıl düzenlenen "Dünya Şnorkel Şampiyonası" etkinliğinde 176 kişi Waen Rhydd bataklığının bulanık sularına dalarak kıyasıya yarıştı.

Galler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:03 
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