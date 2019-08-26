Galler'de bataklıkta yüzme şampiyonası, birinci değişmedi
1 saat önce
Galler'de her yıl düzenlenen "Dünya Şnorkel Şampiyonası" etkinliğinde 176 kişi Waen Rhydd bataklığının bulanık sularına dalarak kıyasıya yarıştı.
Galler'de her yıl düzenlenen "Dünya Şnorkel Şampiyonası" etkinliğinde 176 kişi Waen Rhydd bataklığının bulanık sularına dalarak kıyasıya yarıştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:03
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