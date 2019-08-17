Son Dakika Haberleri: Galler'de cinsel ilişkiyi engelleyecek umumi tuvaletler geliyor: Alarm çalacak, su püskürtülecek
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Galler'de cinsel ilişkiyi engelleyecek umumi tuvaletler geliyor: Alarm çalacak, su püskürtülecek

1 saat önce

Galler'in turistik kenti Porthcawl’da umumi tuvaletlerde cinsel ilişkileri engellemeyi hedefleyen teknolojik tuvaletler geliyor. Bir çiftin ilişkiye girmesi halinde, tuvaletin içinden su fışkırıp yüksek sesli bir alarm çalacak, kapı da kendiliğinden açılacak

Galler'de cinsel ilişkiyi engelleyecek umumi tuvaletler geliyor: Alarm çalacak, su püskürtülecek, System.String[]
Birleşik Krallık'a bağlı Galler'in turistik kenti Porthcawl'da umumi tuvaletlerde cinsel ilişkiye girilmesini engellemek için yeni nesil kabinler inşa edilecek.

Gelecek aylarda yerleştirilmesi beklenen bu tuvaletlerde bir çiftin ilişkiye girmesi halinde, kabinden su püskürtülüp yüksek sesli bir alarm çalacak. Ayrıca kapılar da kendiliğinden açılacak.
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Birleşik Krallık, Galler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:33 
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