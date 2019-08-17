Galler'de cinsel ilişkiyi engelleyecek umumi tuvaletler geliyor: Alarm çalacak, su püskürtülecek
1 saat önce
Galler'in turistik kenti Porthcawl’da umumi tuvaletlerde cinsel ilişkileri engellemeyi hedefleyen teknolojik tuvaletler geliyor. Bir çiftin ilişkiye girmesi halinde, tuvaletin içinden su fışkırıp yüksek sesli bir alarm çalacak, kapı da kendiliğinden açılacak
Birleşik Krallık
'a bağlı Galler
'in turistik kenti Porthcawl'da umumi tuvaletlerde cinsel ilişkiye girilmesini engellemek için yeni nesil kabinler inşa edilecek.
Gelecek aylarda yerleştirilmesi beklenen bu tuvaletlerde bir çiftin ilişkiye girmesi halinde, kabinden su püskürtülüp yüksek sesli bir alarm çalacak. Ayrıca kapılar da kendiliğinden açılacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:33
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