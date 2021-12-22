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Galler'de Omicron varyantının yayılımını yavaşlatmak için yeni tedbirler alındı - Son Dakika

Galler'de Omicron varyantının yayılımını yavaşlatmak için yeni tedbirler alındı

22.12.2021 16:19
Galler'de Omicron varyantının yayılımını yavaşlatmak için yeni tedbirler alındı

Birleşik Krallık'ın parçası Galler'de, Kovid-19'un Omicron varyantının yayılımını yavaşlatmak amacıyla 26 Aralık itibarıyla sinema, bar ve restoranlarda en fazla 6 kişiden oluşan grupların toplanmasına izin verilecek.

Birleşik Krallık'ın parçası Galler'de, Kovid-19'un Omicron varyantının yayılımını yavaşlatmak amacıyla 26 Aralık itibarıyla sinema, bar ve restoranlarda en fazla 6 kişiden oluşan grupların toplanmasına izin verilecek.

Galler'de artan Omicron vakaları nedeniyle Noel sonrası yürürlüğe girecek yeni tedbirler kapsamında, halka açık tüm tesislerde ve işyerlerinde makul durumlarda 2 metrelik sosyal mesafe kuralı yeniden uygulanacak.

Müşteri ve personeli korumak amacıyla lisanslı tesislerde sadece masa servisi yapılacak, maske takılacak ve kişilerin iletişim bilgileri alınacak.

Açık hava etkinlikleri 50, iç mekan etkinlikleri 30 kişiyle sınırlı tutulacak. Toplu spor karşılaşmalarında ise seyirci sayısı 50 kişiyle sınırlandırılacak.

"İlerleyen haftalarda hastanede bakıma ihtiyacı olanların sayısında artış olabilir"

Galler Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford, yaptığı açıklamada, Omicron varyantının Galler'de baskın tür olduğunu belirterek halkı aşı olmaya davet etti ve bunun "kendimizi korumak için yapabileceğimiz en önemli şey" olduğunu söyledi.

Drakeford, Galler'de çok ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek "Yeni, hızlı hareket eden ve çok bulaşıcı Omicron varyantının neden olduğu bir enfeksiyon dalgası önümüze çıkıyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19'un bu yeni türünün, Galler'de çok sayıda insana bulaşabileceğini, günlük yaşamları ve işletmeleri etkileyebileceğini söyleyen Drakeford, bu durumun, ilerleyen haftalarda hastanede bakıma ihtiyacı olanların sayısında da artışa neden olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Drakeford, "Galler Noel'den sonra yeniden açılacak ancak bunu güvenli şekilde yapmak için kendimizi korumaya ve başkalarının bakımıyla ilgilenmeye devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

Galler'de tespit edilen Omicron vakalarının sayısı dün 204 artarak 640'a yükseldi.

Birleşik Krallık, Omicron, Aralık, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Galler'de Omicron varyantının yayılımını yavaşlatmak için yeni tedbirler alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galler'de Omicron varyantının yayılımını yavaşlatmak için yeni tedbirler alındı - Son Dakika
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