Galler'de süt akan nehri gören şaşkına döndü - Son Dakika

Galler'de süt akan nehri gören şaşkına döndü

Galler'de süt akan nehri gören şaşkına döndüGaller, (DHA)- Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de süt taşıyan kamyon kontrolden çıkarak nehre düştü.

Galler'de süt akan nehri gören şaşkına döndü Galler, (DHA)- Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de süt taşıyan kamyon kontrolden çıkarak nehre düştü. Nehirden litrelerce akan süt görenleri şaşırttı. Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de nehir beyaza büründü. Carmarthenshire bölgesindeki Llanwrda kasabasında süt taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak nehre düştü. Kazanın ardından kamyondaki litrelerce süt nehre döküldü. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, nehir beyaz renge boyandığı görülüyor. Nehrin beyaz aktığını gören bir çok kişi bölgeye akın etti.

Son Dakika

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları bir bir anlattı

"Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi

Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti

Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı

İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu

Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti

Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu