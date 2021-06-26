Her şey totem uğruna! Galler'in asimetrik takım fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Danimarka'ya elenen Galler, turnuvada maç öncesi çektirdiği takım fotoğraflarıyla yine dikkat çekti. Her maç öncesi farklı bir asimetrik dizilişle poz veren takımda bu hareketin neden yapıldığı ortaya çıktı.

ZAMANLA TOTEM HALİNE GELDİ

NTV'de yer alan habere göre; Galli futbolcu Joe Ledley, 2016'da konuyla ilgili verdiği demeçte bunun doğaçlama bir yanlışlık olduğunu kabul ederken daha sonraları ise bunun bir totem haline geldiğini söyledi. Galli futbolcular için bir şans niteliği taşımaya başlayan bu pozlar her maç öncesi değişiyor. Bazen ayakta 3, bazen 4 futbolcu yer alıyor. Bazen de oyuncular asimetrik bir şekilde birbirinden ayrı poz veriyor.