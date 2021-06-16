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Galler maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Galler maçında ilk 11'ler belli oldu

16.06.2021 17:40
Galler maçında ilk 11'ler belli oldu, System.String[]

EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye ile Galler arasında oynanacak maçın ilk 11'leri açıklandı.

EURO 2020 A Grubu'nda Türkiye ile Galler arasında oynanacak maçın ilk 11'leri açıklandı.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda saat 19: 00'da başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Frankowski olacak.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde: TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

GALLER: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Bale, Morrell, Ramsey, James, Moore


Futbol Federasyonu, Türkiye, Galler, Bakü, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galler maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor


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