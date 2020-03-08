Galler Milli Takımı oyuncusu Joe Allen sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galler Milli Takımı oyuncusu Joe Allen sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Son Dakika Spor

Galler Milli Takımı oyuncusu Joe Allen sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta yer alan Galler Milli Takımı'nın Stoke Cityli oyuncusu Joe Allen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Galler Milli Takımı oyuncusu Joe Allen sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta yer alan Galler Milli Takımı'nın Stoke Cityli oyuncusu Joe Allen, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Stoke City Kulübü, Hull City'yi 5-1 yendikleri maçta sakatlanan orta saha oyuncusu Allen'ın aşil tendonunun koptuğunu ve sezonun kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Allen'ın 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2020'yi de kaçıracağı açıklandı.

İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City ile bu sezon 35 maça çıkan 29 yaşındaki Allen, 4 gol attı.

EURO 2020'de Türkiye, İtalya ve İsviçre ile A Grubu'nda yer alan Galler Milli Takımı'nın formasını ise 53 kez giyen Allen, 2 gol kaydetti.

Türkiye ile Galler, 17 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacak.

Joe Allen, Türkiye, Galler, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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