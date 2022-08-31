Prenses Diana 25. ölüm yıl dönümünde Londra'da anıldı (2) - Son Dakika
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Prenses Diana 25. ölüm yıl dönümünde Londra'da anıldı (2)

31.08.2022 16:19

Galler Prensesi Diana 25. ölüm yıldönümünde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kensington Sarayı'nın önünde sevenleri tarafından anıldı.

Galler Prensesi Diana 25. ölüm yıldönümünde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kensington Sarayı'nın önünde sevenleri tarafından anıldı.

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Kaynak: AA

England, Galler, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prenses Diana 25. ölüm yıl dönümünde Londra'da anıldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Prenses Diana 25. ölüm yıl dönümünde Londra'da anıldı (2) - Son Dakika
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