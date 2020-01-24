Galler Prensi Charles, Filistin'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galler Prensi Charles, Filistin'de - Son Dakika

Galler Prensi Charles, Filistin'de

6 saat önce

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Galler Prensi Charles, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentini ziyaret etti.

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Galler Prensi Charles, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentini ziyaret etti. Beytüllahim kentindeki Ömer bin Hattab Camii'ni ziyaret eden Prens Charles, caminin ziyaretçi defterini imzaladı.

Prens Charles daha sonra Filistin Turizm Bakanı Rula Maya eşliğinde Doğuş (Mehd) Kilisesi'ni ziyaret etti.

Galler Prensi Charles, Filistin'de

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:16 Kaynak: AA
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