Galler Prensi Charles, Filistin'de - Son Dakika

Galler Prensi Charles, Filistin'de
6 saat önce
Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Galler Prensi Charles, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:16 Kaynak: AA
Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Galler Prensi Charles, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentini ziyaret etti. Beytüllahim kentindeki Ömer bin Hattab Camii'ni ziyaret eden Prens Charles, caminin ziyaretçi defterini imzaladı.
Prens Charles daha sonra Filistin Turizm Bakanı Rula Maya eşliğinde Doğuş (Mehd) Kilisesi'ni ziyaret etti.
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