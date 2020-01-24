Galler Prensi Charles, Filistin'de Abbas ile bir araya geldi - Son Dakika

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Galler Prensi Charles, Filistin'de Abbas ile bir araya geldi
6 saat önce
Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Galler Prensi Charles, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:57 Kaynak: AA
Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Galler Prensi Charles, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. İkili Beytüllahim kentindeki Başkanlık Binası'nda bir araya geldi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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