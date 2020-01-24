Galler Prensi Charles, Filistin'de Abbas ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galler Prensi Charles, Filistin'de Abbas ile bir araya geldi - Son Dakika

Galler Prensi Charles, Filistin'de Abbas ile bir araya geldi

6 saat önce

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Galler Prensi Charles, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Dünya Holokost Forumu'na katılmak için İsrail'e gelen Galler Prensi Charles, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. İkili Beytüllahim kentindeki Başkanlık Binası'nda bir araya geldi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galler Prensi Charles, Filistin'de Abbas ile bir araya geldi

Beytüllahim, Batı Şeria, Filistin, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, Filistinli askerin yere düşen şapkasını yerden alarak askere taktı
Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:44:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galler Prensi Charles, Filistin'de Abbas ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]