Prens Charles'ın hayır kuruluşunun, Usame bin Ladin ailesinden bağış aldığı iddiası - Son Dakika
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Prens Charles'ın hayır kuruluşunun, Usame bin Ladin ailesinden bağış aldığı iddiası

31.07.2022 15:37
Prens Charles'ın hayır kuruluşunun, Usame bin Ladin ailesinden bağış aldığı iddiası

Galler Prensi Charles'ın hayır kuruluşunun, eski El Kaide elebaşı Usame bin Ladin'in ailesinden bağış aldığı iddia edildi.

Galler Prensi Charles'ın hayır kuruluşunun, eski El Kaide elebaşı Usame bin Ladin'in ailesinden bağış aldığı iddia edildi.

The Sunday Times'ın haberine göre, İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın kurduğu Galler Prensi Yardım Fonu'na 2013'te 1,2 milyon dolarlık bağış yapıldı.

Söz konusu para, 2011'de ABD güçlerince öldürülen bin Ladin'in üvey kardeşleri Bekir bin Ladin ve Şefik bin Ladin tarafından yatırıldı.

Danışmanları, Prensi Charles'ı bağışı kabul etmemesi yönünde uyardı.

Galler Prensi Charles'ın resmi konutu Clarence House'dan yapılan açıklamada, bağışın yapıldığı doğrulandı.

Açıklamada, bağışın kabulü kararının prens tarafından değil yardım kuruluşunun yetkilileri tarafından kapsamlı incelemeler yapılarak alındığı belirtildi.

Galler Prensi Yardım Fonu 1979'da Galler Prensi Charles tarafından kurulmuştu.

Veliaht Prens Charles, haziranda da Eski Katar Başbakanı Hamad bin Casim Al Sani'den içinde 3 milyon dolar nakit para bulunan çantaları kabul ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Prens Charles ve Bekir bin Ladin'in 2001'de ABD'deki 11 Eylül saldırılarından sadece 2 hafta sonra akşam yemeği yediği ortaya çıkmıştı.

St James Sarayı'ndan yapılan açıklamada yemeğin, başkanlığını Prens Charles'ın yaptığı Oxford'daki İslami Araştırmalar Merkezi'ne destek sağlamak üzere aylar öncesinden planlandığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Prens Charles Suudi Arabistanlı iş adamı Bakr bin Ladin ile buluşmuş ve İslami inanışın ilkelerini de kapsayan bir sohbet yapmıştır. Bu sohbette bin Ladin, ailesinin Usame Bin Ladin'i yıllar önce reddettiğini bildirmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Bin Ladin, 11 Eylül'ün arkasındaki isim

11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) terör saldırıları düzenlenmişti.

Olaylarda, 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıları El Kaide örgütünün elebaşı Usame bin Ladin üstlenmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Prens Charles'ın hayır kuruluşunun, Usame bin Ladin ailesinden bağış aldığı iddiası - Son Dakika

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