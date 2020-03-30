Galler Prensi Charles, korona virüs karantinasından çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galler Prensi Charles, korona virüs karantinasından çıktı - Son Dakika

Galler Prensi Charles, korona virüs karantinasından çıktı

6 saat önce

Korona virüse yakalanan Galler Prensi Charles'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve 7 günlük karantina sürecinin sona erdiği belirtildi.

Galler Prensi Charles, korona virüs karantinasından çıktı, System.String[]

Korona virüse yakalanan Galler Prensi Charles'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve 7 günlük karantina sürecinin sona erdiği belirtildi.


Clarence House'tan yapılan açıklamada, İngiliz Kraliyet ailesinden tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 7 gün süren korona virüs karantinasının sona erdiği ifade edildi. Açıklamada, 71 yaşındaki Prens Charles'ın durumunun iyi olduğu ve görüşmelerine devam edeceği belirtildi. Korona virüs testi negatif çıkan Charles'ın eşi Camilla'nın ise hafta sonuna kadar karantinada kalmaya devam edeceği kaydedildi.


Geçtiğimiz hafta Clarence House tarafından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Prens Charles'ın hafif virüs semptomları gösterdiği ve test yaptırdığı belirtilmişti. Korona virüs testi pozitif çıkan Charles, İskoçya'daki Birkhall'de kendini karantinaya almıştı.


Johnson'ın danışmanında korona virüs şüphesi


Dünyada korona virüsüne yakalanan tek başbakan olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın baş danışmanı Dominic Cummings de korona virüs semptomları göstermeye başladı. Downing Street'ten bugün yapılan açıklamada, Cummings'in hafta sonu boyunca hastalık semptomları göstermesi nedeniyle kendini karantinaya aldığı ifade edildi.


İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'a cuma günü yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı. İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty de kendini karantinaya almıştı.


Şu ana kadar 19 bin 522 korona virüs vakasının kayıtlara geçtiği İngiltere'de bin 228 kişi hayatını kaybetti. - LONDRA

Prens Charles, İngiltere, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:48 Kaynak: İHA

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