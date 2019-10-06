Son Dakika Haberleri: Galler Rallisi'nde zafer Tanak'ın
Son Dakika Spor Haber

Galler Rallisi'nde zafer Tanak'ın

14 dakika önce

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Galler'de düzenlenen 12. ayağını, Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

Galler Rallisi'nde zafer Tanak'ın, System.String[]

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Galler'de düzenlenen 12. ayağını, Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı.

Şampiyonanın 22 etaptan oluşan 312,75 kilometre uzunluğundaki 12. mücadelesini, 3 saat 58 saniyede tamamlayan Tanak, bu sezon 6'ncı, kariyerinin 12'nci zaferine ulaştı.

Tanak'ın 10.9 saniye gerisinde Hyundai Shell Mobis takımından Belçikalı Thierry Neuville ikinci, liderin 23.8 saniye arkasında Citroen Total ekibinden Fransız Sebastien Ogier ise üçüncü oldu.

Bitime iki etap kala puanını 240'a çıkaran Tanak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Estonyalı pilotu 212 puanla son 6 yılın şampiyonu Ogier ve 199 puanla Neuville izledi.

WRC'nin 13. ayağı, 25-27 Ekim'de İspanya'da düzenlenecek.

Galler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Alanyaspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu
Amatör futbol kulübünde skandal! Soyunma odasında cinsel ilişkiye girdiler Tractor Sazi, Fenerbahçe'nin istediği Hatem Ben Arfa'ya teklifte bulundu! Loris Karius sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 16:06:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galler Rallisi'nde zafer Tanak'ın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]