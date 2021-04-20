Galler sahilinde toprak kayması - Son Dakika

? İngiltere'nin Galler bölgesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle sahile yakın yerleşim yerlerinde panik yaşandı

İngiltere'nin Galler bölgesindeki Nefyn Plajı'nda meydana gelen heyelan bölge halkını korkuttu. Uçurum kıyısında bulunan evlere yakın bölgede toprak kayması nedeniyle bir çok yeleşim yeri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Evlerin yıkılma riski nedeniyle Nefyn Plajı kullanıma kapatıldı.Polis, ikinci bir emre kadar plajın ve çevresinden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu. Yetkiller, bölgede daha öncede de toprak kaymalarının meydana geldiğini söyledi.